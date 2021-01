Confira o número de inscritos no concurso da Polícia Civil do RN

As inscrições para o concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte foram encerradas em 21 de dezembro do 2020 e atraíram o interesse de 61.098 pessoas, que irão disputar as 301 vagas ofertadas, sendo 47 para cargos de delegado, 24 escrivães e 230 agentes.

Dos inscritos, 32.278 irão disputar às vagas de agente, enquanto 24.083 irão competir pelas vagas de delegados e 4.737 para escrivães. De acordo com os dados, a concorrência será de 140,3 candidatos para cada uma das vagas de agente, 512,4 para delegado e 197,4 para escrivão. Ao todo, 37.251 homens e 23.847 mulheres fizeram a inscrição.

O último concurso realizado pela PCRN, em 2008, ofertou 438 vagas. Atualmente, a instituição tem cerca de 1.320 profissionais, sendo 151 delegados, 987 agentes e 182 escrivães. Segundo a Lei Complementar nº 417, de 31 de março de 2010, o efetivo ideal seria de 350 delegados, 800 escrivães e 4 mil agentes.