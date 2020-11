Confira agenda dos candidatos a prefeito de Mossoró

Os concorrentes permanecem em ritmo acelerado na reta final da campanha eleitoral. Estão permitidos até amanhã (13) comícios, e para o sábado (14), as carreatas podem ser realizadas até às 10h.

AGENDA – 12 DE NOVEMBRO

Rosalba Ciarlini (PP) – Coligação Força do Povo

8h – Pereiros/Paraíba – Visita ao comércio – Avenida Cunha da Mota.

14h30 – Barrocas – Visita à empresa.

16h – Carnaubal – Comício relâmpago – Rua Francisco Bernardo, 13.

16h30 – Lagoa do Mato – Comício relâmpago – Rua São Lourenço, 45.

17h – Alto do Xerém – Comício relâmpago – Rua Padre Freire, 123.

18 – Santo Antônio/Bom Jardim/Barrocas e Paredões – Carreata Vitória do Grande Santo Antônio – Rua Marechal Floriano (Lateral da Cobal).

Allyson Bezerra (SDD) – Coligação Muda Mossoró

8h – Caminhada no Centro (Praça do Pax).

14h – Caminhada no Centro (Início: Avenida Presidente Dutra, em frente a Honda).

15h – Caminhada no Planalto Treze de Maio (Cruzamento da R. Farias com a Rua Joaquim Nabuco).

Cláudia Regina (DEM) – Coligação Juntos por Mossoró

8h30 – Movimentação 25, Autoblitz pelas ruas e avenidas do Bairro Planalto (Concentração em frente ao Supermercado Rede 10).

16h – Movimentação 25, Autoblitz pelas ruas e avenidas do Bairro Barrocas, Bom Jardim e Paredões (Concentração no cruzamento das ruas Venceslau Braz com Orlando Dantas).

Isolda Dantas (PT) – Mossoró que o povo quer

8h – Caminhada Mudar pra Melhor no Sumaré (Concentração: Rua Celina Viana com Raimundo Camião).

16h – Comício relâmpago no Bom Jesus (Concentração: Rua Josefa Xavier de Medeiros).

Irmã Ceição (PTB) – Coligação Mossoró para todos

Não foi enviada pela assessoria.

Ronaldo Garcia (PSOL) – Coligação PSOL

08h – Visita aos apoiadores no Sítio Jucuri.

14h – Visita à casa de apoiadores na Maísa, em imediações da Escola Estadual Gilberto Rola.