Confira agenda dos candidatos a prefeito de Mossoró

Bandeiraços, assinatura de compromisso contra corrupção, caminhadas, blitz, sabatina e comícios relâmpagos serão algumas ações realizadas hoje pelos candidatos a Prefeitura Municipal de Mossoró.

AGENDA – 10 DE NOVEMBRO

Rosalba Ciarlini (PP) – Coligação Força do Povo

10h – Nova Betânia – Evento MARCCO.

16h – Geraldo Melo – Comício Relâmpago – Em frente à escola Municipal Prof. Antônio Soares.

16h30 – Alto da Pelonha – Comício Relâmpago – Rua Jerônimo Vingt Rosado.

17h – Alto da Pelonha – Comício Relâmpago – Rua Tercio William de Oliveira Cunha (em frente à casa de Nestor).

17h30 – Alto da Pelonha – Comício Relâmpago – Rua João Firmino Regis.

18h – Alto da Pelonha – Reunião na casa de Marcio da Funerária.

18h20 – Sabatina – Enfoque Político.

18h30- Vingt Rosado – Comício Relâmpago – Rua Aldedi Rodrigues da Silva, 01.

19h – Vingt Rosado – Comício Relâmpago – Posto de Combustível.

19h30 – Vingt Rosado – Comício Relâmpago – Rua Newton Freiras, 53.

Allyson Bezerra (SDD) – Coligação Muda Mossoró

8h – Caminhada no Centro (Início: cruzamento da Avenida Alberto Maranhão com Nísia Floresta).

15h – Caminhada no Sumaré (Início: cruzamento da Rua Manoel Amâncio Rebouças com Francisco Ferreira de Lima – ao lado da igreja Shammah).

Cláudia Regina (DEM) – Coligação Juntos por Mossoró

8h30 – Movimentação 25, Autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do Bairro Malvinas. (Concentração na Rua Francisco de Azevedo, Casa Verde).

10h – Assinatura de Compromisso com a Agenda Propositiva do Grupo MARCCO, OAB.

16h – Movimentação 25, Autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do Bairro Lagoa do Mato, Boa Vista e Doze Anos. (Concentração na Rua Benjamin Constant com a Rua Coelho Neto).

Isolda Dantas (PT) – Mossoró que o povo quer

Caminhada em Santa Delmira (Concentração: Avenida Santa Luzia, próximo ao supermercado Queiroz).

10h – Assinatura de compromisso contra a corrupção do grupo MARCCO e OAB.

16h – Comício Relâmpago (Início: cruzamento da Rua Zeca Cirilo com Melo Franco).

Irmã Ceição (PTB) – Coligação Mossoró para todos

Não foi informada pela assessoria.

Ronaldo Garcia (PSOL) – Coligação PSOL

08h – Bandeiraço no cruzamento da Av. João da Escóssia com Rua Antônio Vieira de Sá (Bairro Nova Betânia).