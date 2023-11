Confira a programação do Oratório de Santa Luzia

O Oratório de Santa Luzia volta à programação da maior festa religiosa do estado.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo coordenador da Festa de Santa Luzia, padre Flávio Augusto Forte Melo.

O último Oratório ocorreu em 2019.

“É com muita alegria que trazemos o grande anúncio, tão esperado pelos fieis da nossa padroeira. Vamos, sim, ter o Oratório de Santa Luzia. Os ensaios já começaram, com artistas da nossa terra, valorizando nossa religiosidade, nosso povo, tradição e fé naquela que tanto intercede por nós”, disse padre Flávio.

A direção será de Leonardo Wagner, com texto de João Marcelino. Trilha sonora do maestro Danilo Guanais, além da participação de diversos artistas locais renomados, como Tony Silva e Mônica Danuta.

As apresentações ocorrerão dos dias 3 a 11 de dezembro, no adro da Catedral de Santa Luzia de Mossoró, após a novena realizada no período da noite.

Este ano, o Oratório de Santa Luzia, considerado, por Lei, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, celebra 20 anos.

A Festa de Santa Luzia 2023 será de 1º a 13 de dezembro, com o tema “Luz na Missão”.