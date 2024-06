Confira a programação do Mossoró Cidade Junina neste final de semana

O São João mais cultural do mundo segue com uma intensa programação ao longo do final de semana. O “Mossoró Cidade Junina” recebe neste sábado (15), no Polo Estação das Artes Poeta Elizeu Ventania, as atrações Erika Silva, André da Mata, Eric Land e Murilo Huff. A festa segue ainda no Polo Arraiá do Povo, Circo do Forró e Cidadela.

A cultura popular também tem espaço assegurado, no Polo Poeta Antônio Francisco, com destaque para apresentação de Zé Lezin, neste domingo (16), às 20h. Tem ainda o Festival de Quadrilhas na Arena Deodete Dias e o talento dos artistas locais no espetáculo “Chuva de Bala no País de Mossoró”, além da tradição no Polo Igreja São João. Confira a programação completa:

Polo Estação das Artes

Local: Avenida Rio Branco

Sábado – 15 de junho – A partir das 19h

Erika Silva

André da Mata

Eric Land

Murilo Huff

Toca do Vale

Polo Arraiá do Povo

Local: Avenida Rio Branco

Sábado – 15 de junho – A partir das 11h

Zé Lima e Banda Forró Folia

Zé Hilton do Acordeon

Brasas do Forró

Chambinho do Acordeon

Domingo – 16 de junho – A partir das 11h

Forró da Mídia

Werick Mendes

Amazan

Vicente Nery

Polo Cidadela

Local: Avenida Alberto Maranhão

Sábado – 15 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Banda R.I.S

Boy do Arroxa

Netinho Santos

Palco 02 – a partir das 21h30

Forró Dobrado

Pagode Koisa Nossa

Samba Mix

Domingo – 16 de junho

Palco 01 – a partir das 23h30

Banda Corcel 2

João Carlos Show

Palco 02 – a partir das 21h30

Klebinho

Ery Descolado

Polo Poeta Antônio Francisco

Local: Memorial da Resistência

Sábado – 15 de junho

17h – Leandro Cruz

18h – Festival de Cordel Mirim

19h – Maurilio Santos – Quem canta cultura é rei

20h – Edmilson Nascimento e Banda

Domingo – 16 de junho

17h – Ensopado de Histórias

18h – Cantigas Para Dançar

19h – Ginna Lopes E Gilmar Do Acordeon

20h – Zé Lezin

Polo Circo do Forró

Local: Praça da Convivência

Sábado – 15 de junho – A partir das 19h

2takes

Domingo – 16 de junho – A partir das 19h

Marília Kardinally e Banda Mk

Polo Igreja São João

Local: Rua Felipe Camarão

Sábado – 15 de junho

Irma Kelly Patrícia

Domingo – 16 de junho

Radiola Club

Polo Chuva de Bala no País de Mossoró

Local: Igreja São Vicente

Sábado – 15 de junho

Anima Chuva – A partir das 20h

Edson Moura

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró – a partir das 21h

Domingo – 16 de junho

Anima Chuva – A partir das 20h

Silveira Neto e Paulo Adriano

Espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró – a partir das 21h

Polo Arena Deodete Dias – Festival de Quadrilhas

Local: Corredor Cultural

Sábado – 15 de junho – A partir das 19h

Festival Estadual Tradicional/Estilizado Adulto

Pinico sem Tampa – São Miguel/RN

Arraiá São João – Areia Branca/RN

Cia de Cultura Junina Pai Fernandes – Governador Dix-Sept Rosado

Junina Sertão – Barcelona/RN

Junina Levanta Poeira – Felipe Guerra/RN

Associação Cultural Oxente Sim Sinhô – Areia Branca/RN

Arraiá Encanto Matuto – Encanto/RN

Associação C. Arraiá Zé Matuto – Natal/RN

Grupo Encanto do Nordeste – Umarizal/RN

Associação Cultural Brilho Matuto – Natal/RN

Domingo – 16 de junho – A partir das 19h

Festival Estadual Tradicional/Estilizado Adulto

Breno de Ouro – Brejinho/RN

Luar de Pratas – Mossoró/RN

Arraiá Cumpade Elton – Grossos/RN

Associação Grupo Cultural Coração Junino – Umarizal/RN

Associação Cultural Oxe Menina – Assu/RN

Companhia Junina Tico-Tico no Fubá – Baraúna/RN

Arraiá Esplendor – Assú/RN

Sonho do Sertão – Mossoró/RN

Companhia Cultural Pé de Serra – Patu/RN