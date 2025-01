Confira a previsão do tempo no RN para o fim de semana, 18 e 19 de janeiro

O fim de semana no Rio Grande do Norte tem previsão de temperaturas quentes, mas com possibilidades de chuvas em cidades de várias regiões do estado, como é o caso da capital Natal.

O g1 RN reuniu algumas cidades do estado – de diferentes regiões – para dar um panorama da previsão do tempo no estado neste sábado (18) e domingo (19).

As informações meteorológicas são do Climatempo

Confira abaixo:

Natal

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

Mínima: 24º C | Máxima: 31ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 24ºC | Máxima: 30ºC

São Miguel do Gostoso

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 24ºC | Máxima: 30ºC

Tibau do Sul (Pipa)

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 24ºC | Máxima: 30ºC

Mossoró

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 24ºC | Máxima: 30ºC

Caicó

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Mínima: 24ºC | Máxima: 31ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite, temporal.

Mínima: 23ºC | Máxima: 31ºC

Pau dos Ferros

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

Mínima: 22ºC | Máxima: 29ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Mínima: 22ºC | Máxima: 28ºC

Jaçanã

Sábado: A previsão do tempo para sábado é de chuvoso durante o dia e à noite.

Mínima: 20ºC | Máxima: 29ºC

Domingo: A previsão do tempo para domingo é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

Mínima: 21ºC | Máxima: 29ºC