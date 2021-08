Confederação Nacional discute com o Governo realização seminário e outras pautas do artesanato potiguar

A presidente da Confederação Nacional dos Artesãos, Márcia Oliveira solicitou o apoio do governo do Estado para a realização do Seminário do Artesanato Potiguar, que está em fase de elaboração e articulado para acontecer dentro da Feira Internacional do Artesanato do Rio Grande do Norte (Fiart/RN), em janeiro de 2022.

“Nossa intenção é que este seminário regional seja uma preparação para o Congresso Nacional que acontecerá em 2023, no Tocantins”, informou Márcia Oliveira, que também é presidente da Federação Norte-riograndense dos Artesãos. A presidente também mencionou o trabalho da governadora enquanto senadora e sua atuação na criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Artesanato e a luta para tornar realidade a Lei 13.180/2015, que reconhece a atividade do artesanato como profissão.

“O estado está aqui para ajudar. O pleito é extremamente justo e é dever do estado dar atenção às reivindicações. Vocês têm um governo aliado, de perfil popular e que está se notabilizando pela sua capacidade de diálogo e transparência”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Também participaram da reunião, a secretária adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista, a secretária de estado do Trabalho da Habitação e da Assistência Social (Sethas), Iris Oliveira, o técnico da Proarte/RN, Domingos Sávio, Joscelito Martins, coordenador da Sethas, a subcoordenadora da Proarte/RN, Graça leal, a artesã Fátima Rocha e a vice-presidente da Federação dos Artesãos do RN, Edilza Fernandes.