Condutor de carro de luxo é preso pela PRF com mandado de prisão civil em aberto em Macaíba/RN

Comunicação PRF

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, no final da tarde desta segunda-feira (30/05), no Km 295 da BR 304, um condutor com mandado de prisão civil em aberto, portando arma de fogo, carregadores e munições de forma ilegal.

Um homem com 42 anos foi abordado pela equipe policial conduzindo um carro de luxo e, após consulta aos sistemas, foi verificada a existência de um mandado de prisão de natureza civil em seu desfavor, expedido pela 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal/RN.

Durante fiscalização do veículo, foi encontrada uma pistola Glock G17 9 mm com dois carregadores e 34 munições. O condutor e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Parnamirim/RN, pelo mandado de prisão e pelo porte ilegal de arma de fogo.