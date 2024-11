Condenado por feminicídio é preso pela Polícia Civil em Pureza, no RN

Policiais civis da 14ª Divisão de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Ceará-Mirim, deram cumprimento, na terça-feira 19, a um mandado de prisão, expedido pelo Poder Judiciário, contra um homem de 36 anos que tinha sido condenado por feminicídio. A prisão foi realizada no município de Pureza, interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com as investigações, o crime teria ocorrido no ano de 2016. O suspeito e a vítima eram ex-companheiros e haviam terminado o relacionamento recentemente. Na ocasião, o investigado não teria aceitado o fim da relação, e motivado por ciúmes, teria agredido a vítima com socos. Após a agressão, ela foi estrangulada.

Após diligências, a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.