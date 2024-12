Concurso Unificado da Justiça Eleitoral: candidatos já podem consultar locais das provas para analista e técnico judiciário

As candidatas e os candidatos do Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral já podem verificar, por meio de consulta individual, a partir desta sexta-feira (29),pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), os locais onde deverão fazer as provas de analista judiciário e técnico judiciário no dia 8 de dezembro de 2024. O Cebraspe é a banca responsável pela organização e realização do concurso.

Na sexta-feira passada (22), o edital para a consulta pública aos horários das provas do Concurso Público Unificado foi publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU). A prova para o cargo de analista judiciário será aplicada a partir das 8h30 e a de técnico judiciário a partir das 15h30 do dia 8 de dezembro deste ano, no horário de Brasília (DF). A abertura dos portões dos locais do exame ocorrerá às 7h para a prova de analista judiciário e às 14h para a de técnico judiciário.

As candidatas e os candidatos ao cargo de analista judiciário terão 4 horas e 30 minutos para concluir o exame. Já os que concorrerem a técnico judiciário terão 3 horas e 30 minutos para encerrar a prova

Os tribunais eleitorais com vagas no concurso são os seguintes:

– Tribunal Superior Eleitoral;

– Tribunal Regional Eleitoral do Acre;

– Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

– Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas;

– Tribunal Regional Eleitoral do Amapá;

– Tribunal Regional Eleitoral da Bahia;

– Tribunal Regional Eleitoral do Ceará;

Outras informações

A edição do dia 22 de novembro do Diário Oficial da União (DOU) também trouxe outras informações para quem concorrerá no certame. A candidata ou o candidato deverá comparecer ao local das provas com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Além disso, conforme a publicação, serão eliminadas do concurso as pessoas que portarem:

aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods, gravadores, pen drives, MP3 players e/ou similares, relógios de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou quaisquer transmissores, gravadores e/ou receptores de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;

óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha;

quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;

quaisquer recipientes ou embalagens que não sejam fabricados com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas, entre outros).

A recomendação do Cebraspe é a de que, na data da prova, as candidatas e os candidatos não levem nenhum dos objetos mencionados acima.

Vagas oferecidas

O Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral oferece 412 vagas, distribuídas entre 26 tribunais regionais eleitorais (TREs) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Do total de vagas, 126 são para o cargo de analista judiciário e 286 para o cargo de técnico judiciário. Haverá, ainda, a formação de cadastro reserva

– Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal;

– Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo;

– Tribunal Regional Eleitoral de Goiás;

– Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão;

– Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais;

– Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso;

– Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul;

– Tribunal Regional Eleitoral do Pará;

– Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba;

– Tribunal Regional Eleitoral do Paraná;

– Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco;

– Tribunal Regional Eleitoral do Piauí;

– Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro;

– Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte;

– Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul;

– Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia;

– Tribunal Regional Eleitoral de Roraima;

– Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina;

– Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe;

– Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Etapas de seleção

A seleção para os cargos compreenderá as seguintes fases:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de técnico judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.

A elaboração das provas é de responsabilidade do Cebraspe.

Turnos

As provas serão realizadas em turnos distintos, o que permitiu que as candidatas e os candidatos pudessem se inscrever para ambos os cargos.

Confira o calendário

A divulgação do resultado final das provas está prevista para junho de 2025 e a nomeação dos aprovados para julho do mesmo ano.