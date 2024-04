Concurso UERN: Idecan divulga os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial (IDECAN) publicou os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas aplicadas aos candidatos aos cargos de Técnico Administrativo (nível médio e nível superior); Advogado; Instrutor de Libras e Tradutor e Intérprete de Libras.

As provas do Concurso Público da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) foram aplicadas neste domingo, 21 de abril, em Mossoró.

O candidato que desejar interpor recurso ao gabarito preliminar deverá fazê-lo individualmente, nos períodos previstos em edital, somente via Internet, por sua Área para Candidato acessível pelo endereço eletrônico www.idecan.org.br.

Os espelhos das provas constam na área do candidato.

Confira:

GABARITO PRELIMINAR – TÉCNICO ADMINISTRATIVO

GABARITO PRELIMINAR – ADVOGADO

GABARITO PRELIMINAR – INSTRUTOR E INTÉRPRETE