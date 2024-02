Concurso para Guarda Municipal de Macaíba oferece 200 vagas

A Prefeitura de Macaíba, na região metropolitana de Natal, publicou edital com 350 vagas para a Guarda Municipal do Município, sendo 50 para contratação imediata e 150 para cadastro reserva. O salário inicial oferecido é de R$ 1,5 mil, além de gratificações.

O edital foi publicado na última sexta-feira (23/02) no Diário Oficial do município. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 8 de abril de 2024 exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora – a Idecan. O valor da taxa de inscrição é de R$ 130.

Para concorrer às vagas e participar da seleção, os homens deverão ter estatura mínima de 1,60 metro e as mulheres, estatura mínima de 1,55 metro. A idade mínima é de 18 anos, enquanto a máxima é de 45 anos.

A primeira etapa será a prova objetiva, que acontece no dia 26 de maio, com questões divididas em conhecimentos gerais – português, matemática e noções de informática – e conhecimentos específicos – noções de direito penal e processual e legislação de trânsito.

As demais fases são teste de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação.