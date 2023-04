Concurso oferece sete vagas para professor substituto da Ufersa

Comunicação Ufersa

Estarão abertas entre os dias 14 e 24 de abril as inscrições para um concurso público que oferece sete vagas para professor substituto nos campi da Universidade Federal Rural do Semi-árido (Ufersa). O edital 007/2023 também tem quatro vagas destinadas à formação de cadastro reserva. Há oportunidades em diferentes cursos e departamentos dos campi de Angicos, Caraúbas, Mossoró e Pau dos Ferros.

Os interessados devem realizar a inscrição somente por meio da página sistemas.ufersa.edu.br/concursos/publico.

A taxa de inscrição custa R$ 75 (setenta e cinco reais). Para solicitar a isenção do pagamento da taxa, o candidato deve preencher integralmente o formulário disponível no endereço eletrônico cpps.ufersa.edu.br/isencao.

A remuneração varia de acordo com a titulação do aprovado, indo de R$ 3.771 para candidatos com graduação a R$ 5.289 para quem tiver doutorado. O regime de trabalho é de 40 horas semanais.

Veja abaixo a distribuição de vagas:

Grupo I | Prova Escrita dia 14/05/2023

Departamento de Ciências Animais (DCA) de Mossoró: 02 vagas;

Departamento de Engenharias (DENGE) de Angicos: 01 vaga;

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCETI) de Angicos: Cadastro Reserva (CR);

Departamento de Ciências Humanas (DCH) de Angicos: Cadastro Reserva (CR).

Grupo II | Prova Escrita dia 21/05/2023

Departamento de Engenharias e Tecnologia (DETEC) de Pau dos Ferros: Cadastro Reserva (CR);

Departamento de Engenharia (DE) de Caraúbas: 01 vaga e Cadastro Reserva (CR);

Departamento de Linguagens e Ciências Humanas (DLCH) de Caraúbas: 01 vaga;

Departamento de Computação (DC) de Mossoró: 02 vagas.

Consulte o edital e o cronograma com todas as etapas da seleção: sistemas.ufersa.edu.br/concursos/publico

Mais informações: [email protected]