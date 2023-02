Concurso da Polícia Militar já tem mais de 35 mil inscritos

ASSECOM/RN

O concurso público para provimento de vagas nos quadros da Polícia Militar do Rio Grande do Norte já tem mais de 35 mil inscritos, segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), contratado para realizar o certame. São 1.128 vagas para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) e 30 para o Curso de Formação de Praças Músicos, totalizando 1.158 vagas.

As inscrições podem ser feitas até as 23 horas de quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, pela internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Inscrição e 2ª via do Boleto”. O concurso terá sete etapas, seis delas eliminatórias: Exame Intelectual (Prova Objetiva); Exame de Habilitação Musical, no caso de Aluno Músico; Exame de Avaliação de Condicionamento Físico; Exame de Avaliação Psicológica; Inspeção de Saúde; Procedimento de Heteroidentificação (Negros), e Investigação Social.

O Exame Intelectual será realizado nas cidades de Caicó, João Câmara, Natal, Mossoró, Nova Cruz e Pau dos Ferros no dia 26 de março. As demais etapas serão na cidade de Natal e poderão ocorrer em dias úteis, aos finais de semana ou feriados, exceto a investigação social.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório e será constituída das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal Militar, Noções de Direito Penal, Legislação Extravagante e Legislação da PMRN. O prazo de validade é de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

Nos últimos quatro anos, o Governo do RN nomeou aproximadamente 2 mil agentes – entre PMs, Bombeiros, Policiais Civis e Peritos do ITEP -, ampliando o efetivo para melhorar a segurança pública do Rio Grande do Norte.

RESUMO

Total de vagas: 1.158

Curso de Formação de Praças: 1.128

Curso de Formação de Praças Músicos: 30

Inscrição: 22 de fevereiro de 2023, até as 23h

Taxa de inscrição: R$ 122,50

Data limite de pagamento das inscrições: 23/02/2023

Aplicação das provas objetivas: 26 de março de 2023

Prazo de validade: 2 anos