Concurso da Caixa com mais de 40 vagas imediatas no RN encerra inscrições nesta segunda (25)

O concurso público da Caixa Econômica Federal com mais de 50 oportunidades para o Rio Grande do Norte, sendo 42 vagas para preenchimento imediato, e outras 10 de cadastro de reserva, encerra inscrições nesta segunda-feira (25). Em todo o Brasil, mais de 4 mil vagas são oferecidas.

O cadastro dos candidatos é feito no site da Cesgranrio, a banca organizadora do processo seletivo. No momento do cadastro, os interessados devem escolher um polo onde desejam trabalhar.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. O período para pedir a isenção do pagamento terminou em 7 de março.

No Rio Grande do Norte, os polos são Natal e Mossoró. A maior parte das vagas oferecidas no estado é para o cargo de técnico bancário novo (de nível médio), mas há uma vaga de médico do trabalho.

Os polos representam uma região dentro de um estado. Cada um deles engloba cidades que têm unidades da Caixa com vagas.

O salário inicial para os cargos de nível médio é de R$ 3.762, além de benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, entre outros. Já o salário para médico do trabalho é de R$ 11.186, além de benefícios.