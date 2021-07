Concluída a cirurgia, Papa passa bem

VATICAN NEWS

Concluiu-se à noite a cirurgia à qual foi submetido o Papa Francisco, de acordo com um comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.

“O Santo Padre, internado à tarde no Hospital A. Gemelli, foi submetido à noite a uma operação cirúrgica programada para tratar uma estenose diverticular do cólon”.

“O Santo Padre – explicou Bruni – reagiu bem à operação conduzida com anestesia geral pelo Prof. Sergio Alfieri, com a assistência do Prof. Luigi Sofo, do Dr.. Antonio Tortorelli e da Dra. Roberta Menghi.”

“A anestesia foi feita pelo Prof. Massimo Antonelli, pela Professora Liliana Sollazzi e pelos doutores Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Também estavam presentes na sala cirúrgica o Prof. Giovanni Battista Doglietto e o Prof. Roberto Bernabei”.

O Pontífice deixou a Casa Santa Marta no início da tarde.