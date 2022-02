Comunidade escolar cobra reabertura da Rádio FM Universitária da Uern

A Radio FM Universitária, localizada nas dependências da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), poderia ser um grande equipamento para os estudantes dos cursos de Rádio, TV e Internet, bem como dos alunos de Jornalismo, do Departamento de Comunicação Social da Universidade.

No entanto, o local está inutilizável há pelo menos 10 anos, prejudicando o melhor desempenho dos estudantes. Por esse motivo, os estudantes e membros da sociedade acadêmica pedem providências quanto à utilização do espaço. Enquanto a universidade não ganha a concessão para o funcionamento da rádio, o espeço poderia ser utilizado pelos estudantes para as atividades práticas dos cursos.

“A Rádio Universitária é uma forma de atrair e imergir os estudantes de jornalismo e rádio, tv e internet, na produção real de uma rádio. uma ponte para conhecer mais dessa área dentro das instalações da universidade, trazendo produções de pautas voltadas ao campus, preparando os estudantes para os estudos técnicos que envolvem o manuseio dos equipamentos e formas de narrações radiofônicas, entre várias outras experiências. No entanto, não usufruímos das instalações e assim perdemos grandes experiências”, informou um estudante que preferiu não se identificar.

Os estudantes reconhecem a importância da Rádio Universitária para a formação acadêmica deles, uma vez que todos os cursos do Departamento de Comunicação têm contato em algum momento com esse setor. Infelizmente, como o equipamento encontra-se em desuso, esse contato é feito, apenas de forma teórica.

“Nós enquanto alunos, necessitamos de um espaço que nos forneça vivências reais e práticas dentro de uma rádio, seja na locução, suporte técnico, produção de conteúdo ou contato com profissionais deste setor. Sabemos o quanto é burocrático todo o trâmite para que a concessão da Rádio Universitária da UERN seja de fato consolidada como uma FM Universitária e que isso já vem sendo discutido durante anos, mas é necessária uma atenção maior para que isso venha de fato acontecer”, informa o estudante.

Na visão dos alunos, a Rádio Universitária da UERN, desde a sua fundação, sempre teve o objetivo de prestar serviços à comunidade e, sobretudo, precisa ser ativa para contribuir com o aperfeiçoamento profissional nas áreas de atuação dos futuros jornalistas, radialistas e publicitários.

Ayrton Everlandio, representante do Centro Acadêmico de Comunicação, fala que a Rádio Universitária é de suma importância para que os estudantes tenham uma experiência satisfatória durante o curso de Comunicação. Mas, a realidade é que o Departamento, na verdade, promove uma carência

“A rádio é um espaço de trabalho que ainda é muito utilizado nesse meio de comunicação, ainda é muito comum à nossa sociedade. A presença de uma rádio dentro da instituição vai promover um processo de aprendizagem grande pra que os alunos possam transferir isso pro mercado de trabalho assim que ele saírem da universidade. E como hoje a gente não dispõe da rádio universitária isso afeta diretamente o desempenho do dos cursos, dos alunos e também, muitas vezes, a carência na produção sonora dentro do curso: a falta de produção de podcasts mais elaborados, com questões técnicas mais aprofundadas”, informa Ayrton Everlandio.