Como vida na região da Síria controlada por rebeldes que tomaram poder indica o que está por vir no país

Por Hugo Bachega Role,

Correspondente da BBC News no Oriente Médio

Como resultado, eles se tornaram, na prática, as autoridades do país — e parecem estar tentando levar sua forma de governar para o resto da Síria. No centro da cidade de Idlib, as bandeiras da oposição, com uma faixa verde e três estrelas vermelhas, estavam sendo hasteadas em praças públicas e agitadas por homens e mulheres, idosos e jovens, após a queda de Assad. Grafites nas paredes comemoravam a resistência contra o regime.

Embora os prédios destruídos e as pilhas de entulho fossem uma lembrança da guerra não tão distante, as casas reformadas, as lojas recém-abertas e as estradas bem conservadas eram a prova de que algumas coisas haviam, de fato, melhorado. No entanto, havia reclamações sobre o que era visto como um governo linha dura por parte das autoridades.