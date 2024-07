Como será a cerimônia de abertura de Paris 2024 no Rio Sena

CNN Brasil

A cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris 2024 acontece nesta sexta-feira (26), às 14h30 (de Brasília). O evento com as delegações participantes dará oficialmente o pontapé inicial nos Jogos Olímpicos.

Nesta edição, a cerimônia será diferente das outras. Em vez de ocorrer em um estádio, a celebração será realizada ao longo do rio Sena, que corta a capital francesa.

As delegações dos países percorrerão o rio em barcos. Serão quase 100 embarcações com cerca de 10.500 atletas. As maiores delegações terão barcos próprios, enquanto as menores compartilharão os veículos.

Os espectadores e convidados acompanharão a cerimônia em arquibancadas colocadas às margens do Sena.

Diretor de teatro e ator francês, Thomas Jolly é diretor artístico da cerimônia. A coreógrafa Maud Le Pladec vai coordenar aproximadamente 400 dançarinos, entre um total de 3 mil artistas.

O percurso da cerimônia de abertura

O ponto de partida das embarcações será a ponte Austerlitz, junto ao Jardin des Plantes. Os barcos seguirão a oeste por seis quilômetros ao longo do rio, passando por pontes históricas e locais turísticos de Paris, como a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre, assim como lugares que receberão provas olímpicas, como a Esplanade des Invalides e o Grand Palais.

As delegações chegarão ao Trocadero, esplanada que fica em frente à Torre Eiffel, onde serão realizados os protocolos oficiais da abertura, com o acendimento da pira olímpica. Com isso, a Olimpíada de Paris será oficialmente aberta.

Quantas pessoas assistirão à cerimônia de abertura?

Cerca de 600 mil pessoas assistirão pessoalmente à cerimônia de abertura da Olimpíada. Foram disponibilizados 222 mil ingressos gratuitos para que espectadores acompanhem o evento às margens superiores do rio Sena. No cais inferior, 104 mil ingressos pagos foram colocados à venda.

A organização de Paris 2024 ainda colocou 80 telões espalhados pela cidade para que a população possa assistir à cerimônia.

No Brasil, o evento terá transmissão da Globo e da Cazé TV.