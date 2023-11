Como são os novos esportes olímpicos?

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou recentemente a inclusão de 5 novos esportes para a edição de 2028 das Olimpíadas de Los Angeles (EUA). As novas modalidades são beisebol/softball, lacrosse, críquete, flag football e squash elevando o evento para um total de 53 modalidades diferentes.

Beisebol/softball

O beisebol já fez parte das modalidades das Olimpíadas de 1992 até 2008 e o softball de 1996 até 2008 também. Após esse período foram retirados das Olimpíadas até os jogos de Tóquio de 2021 quando as duas modalidades voltaram.

O ouro ficou para o Japão, prata para EUA e bronze para a República Dominicana na modalidade de beisebol, já no softball o ouro e a prata se refletiram para o Japão e EUA, respectivamente, e o bronze ficou com a equipe do Canadá.

Muitos devem já ter visto em filmes e séries algum jogo de beisebol ou softball, os dois esportes são parecidos, duas equipes se enfrentam alternadamente para rebater uma bola lançada por um arremessador da equipe adversária, quando a bola é rebatida, o rebatedor deve correr em torno do campo e completar as 4 bases para marcar um ponto, vence a equipe que marcar mais pontos ao final de 9 rodadas no beisebol e 7 no softball.

Lacrosse

O lacrosse é um esporte disputado por duas equipes (tradicionalmente com 10 jogadores, mas a versão olímpica foi reduzida para 6 em cada time) o objetivo é marcar um gol em um campo gramado, muito parecido com o futebol, no entanto a bola é muito menor e só pode ser passada para outros jogadores utilizando um longo taco com uma rede na ponta. A partida é disputada durante 60 minutos divididos em 4 tempos de 15 minutos, vence a equipe com mais pontos ao final do tempo.

O lacrosse já fez parte do quadro de modalidades das Olimpíadas em 1904 e 1908, e como esporte de demonstração (sem quadros de medalhas) em 1928, 1932 e 1948.

Críquete

O críquete é um esporte de origem britânica, mas muito popular no Paquistão e na Índia. Nesse esporte dois times de 11 jogadores revezam-se em duplas para arremessar uma bola e derrubar 3 pinos de madeira da dupla adversária que, por sua vez tentam rebater a bola e correr de um lado para o outro do campo, cada corrida marca um ponto. O jogo só termina quando houver a eliminação de 10 rebatedores de um dos times. Ou seja, não existe um tempo limite de jogo, algumas partidas podem durar dias.

O críquete foi disputado uma única vez na edição de 1900 dos jogos de Paris.

Flag football

O flag football é uma das grandes novidades da edição de 2028, o esporte nunca fora incluído antes na competição. Em resumo o flag football é muito parecido com o famoso football americano, a principal diferença é que existe menos contato entre os jogadores.

No football americano as duas equipes tentam cruzar o campo com a bola para marcar um ponto e impedir que a equipe adversária tenha posse da bola derrubando seus jogadores, por esse motivo eles devem usar capacetes e armaduras corporais.

Já no flag football o objetivo é o mesmo, só que ao invés de derrubar o adversário é preciso retirar uma fita (flag) da cintura do jogador, evitando as trombadas e lesões.

O flag football ficou muito famoso no Brasil como um esporte de praia que pode ser praticado na areia ou na grama e sem equipamento de proteção.

Squash

O squash é um primo distante do tênis, esse esporte é praticado dentro de uma sala fechada por dois ou quatro jogadores (se for uma partida de duplas) o objetivo é rebater uma bolinha na parede de modo que o adversário não consiga devolvê-la, esse esporte é extremamente veloz e exige muita concentração e preparo físico. O squash tentou ser incluído nas Olimpíadas durante muitas décadas, mas apenas em 2028 conseguiu entrar no quadro de modalidades.

Jogos mais antigos das olimpíadas

Em meio a tantos esportes novos é preciso mencionar que algumas das modalidades mais conhecidas das Olimpíadas estão presentes na competição desde 1896 (quase 127 anos). Entre os jogos mais antigos estão o pentatlo, tiro ao alvo e arremesso de disco. Obviamente estes esportes foram atualizados para a modernidade, por exemplo, no arremesso de disco antigamente eram lançados discos de metal pesando mais de 2 kg, atualmente foram padronizados para discos de 22 cm de diâmetro e exatos 2 kg para a modalidade masculina e 1 kg para a modalidade feminina.

No tiro ao alvo também houve modernização, antigamente eram usados rifles e pistolas militares carregados com pólvora através da boca da arma, atualmente são usadas armas pneumáticas na competição e os atletas treinam com armas de airsoft, como carabinas 6.35, projetadas especificamente para o esporte.