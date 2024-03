COMO LIDAR ESPIRITUALMENTE COM O ESTRESSE E A ANSIEDADE? – Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

Num mundo cheio de sons estranhos, barulhos e teorias que apenas têm nos levando a angústia e ao desespero, temos a chance de recorrer a um socorro verdadeiro para a nossa alma que se encontra cheia de estresse e de ansiedade, a qual é a doce paz transmitida pelas Sagradas Letras.

A doença deste século é um misto de estresse e ansiedade. Estes dois males atingem a alma, centro das emoções, o que gera um desgaste físico e emocional, levando a mente a um cansaço extremo, acompanhados pela estafa e pela depressão.

De acordo como os médicos e pesquisadores, principais sintomas relacionados ao estresse emocional são: Dificuldade de autoaceitação; Insatisfação com a vida; Tristeza; Isolamento social; Alterações de humor; Cansaço; Falta de apetite e Ganho ou perda de peso. A ajuda médica é fundamental quando esses sintomas são identificados.

O caminho é construir a paz interior, utilizando a fé como alimento e proteção contra as situações que levam a desestabilização do ser. No entanto, a espiritualidade também pode agir de maneira certeira no combate aos males do século.

Leia com calma cada versículo, medite, até que a presença do espírito do eterno deixe sua alma repleta de paz e segurança.

Quando chegar o desejo de desistir – Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda à terra. Ele não se cansa nem fica exausto; sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. (Isaías 40:28-31)

Promessa – Restaurarei o exausto e saciarei o enfraqueci­do”. (Jeremias 31:25)

O alívio contra a ansiedade – Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. (Salmos 94:19)

Diante da angústia, o melhor caminho é confiar – Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. (Salmos 56:3)

Convite ao cansado – “Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve”. (Mateus 11:28-30)

Apresente a Deus suas dores e pedidos – Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. (Filipenses 4:6-7)

Refúgio em tempos de angústia – O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, (Naum 1:7)

Tenha propósito firme – Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. (Isaías 26:3)

Não tenha medo – Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. (João 14:27)

O escudo nos dias maus – “Este é o Deus cujo caminho é perfeito; a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. (2 Samuel 22:31)

A prova da sua fé produz perseverança – Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. (Tiago 1:2-3)

Local de descanso – A minha alma descansa somente em Deus; dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva; ele é a minha torre segura! Jamais serei abalado! (Salmos 62:1-2)

Entregue ao Senhor – Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá: (Salmos 37:5)

As lembranças – Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a sua fidelidade! Digo a mim mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei a minha esperança. (Lamentações 3:19-24)

Que a doce presença do espírito do Eterno, encontre lugar em sua vida!

Muita Paz, Luz e Justiça a todos!

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo