Como funciona a nova aposentadoria para quem tem 55 anos

O governo brasileiro anunciou, recentemente, uma nova medida que adiciona a possibilidade de trabalhadores se aposentarem aos 55 anos de idade. Essa medida apresenta novas regras e requisitos para determinadas categorias de trabalhadores que há muito tempo necessitavam de reformas.

Quem pode se beneficiar da nova regra?

Para poder se enquadrar na categoria de trabalhadores que têm a possibilidade de uma aposentadoria antecipada aos 55 anos, é preciso cumprir uma série de requisitos, como ter iniciado as atividades laborais nas categorias listadas a seguir após a Reforma Previdenciária de 2019. Além disso, é preciso cumprir um mínimo de 15 a 25 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria antecipada.

Quais categorias se enquadram na regra?

Nem todas as categorias de trabalho podem se beneficiar da nova regra de aposentadoria, que foi preparada com o objetivo de atender a determinadas categorias de trabalhadores. Entre as categorias listadas, podemos citar:

– Trabalhadores cujas operações ocorrem em contato direto com amianto ou asbestos, por ser uma substância perigosa e cancerígena.

– Trabalhadores de ambientes subterrâneos e mineração, pelo grau de periculosidade do ambiente de trabalho e pela deterioração da saúde pelo ambiente.

– Profissionais de sistemas elétricos de alta voltagem, também pela periculosidade e insalubridade do objeto de trabalho.

– Vigilantes, que podem ser tanto vigilantes com porte de arma quanto aqueles que não possuem porte.

– Profissionais que trabalham expostos a substâncias químicas nocivas e perigosas, assim como processos químicos perigosos na indústria metalúrgica, pelo risco à saúde devido à exposição acumulada de agentes nocivos.

Como saber se estou apto à aposentadoria especial?

Para saber se o trabalhador está apto ou quanto tempo de contribuição possui, é possível fazer simulações de aposentadoria online, através do portal Meu INSS, para ajudar o contribuinte a fazer seu planejamento, bem como também uma previsão de rendas com base no tempo de contribuição e nos valores de salário-base.

Como fazer a transição para aposentadoria especial?

Fazer a transição é um trabalho de várias etapas burocráticas, que devem ser feitas com muita atenção e com todas as documentações em dia. Para evitar que nenhuma etapa seja negligenciada e o processo seja indeferido, o ideal é contratar um agente ou um advogado previdenciário, pois esses profissionais são aptos a auxiliar o interessado, desde dúvidas mais simples, como o que é INSS, até processos agilizados de entrada e entrega de documentos e petições, garantindo que tudo esteja dentro dos conformes da lei e que o trabalhador receba a maior renda possível dentro de cada caso.