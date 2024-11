Comitiva da República do Quênia visita experiências em alimentação escolar e agricultura familiar em Mossoró e Apodi

Em visita ao Rio Grande do Norte desde a última segunda-feira (25), representantes da República do Quênia estiveram nesta quarta-feira (27) na comunidade da Maísa, em Mossoró, para conhecer iniciativas relacionadas à alimentação escolar e à agricultura familiar. O grupo também visitará o município de Apodi nesta quinta-feira (28).

O objetivo é observar como o Rio Grande do Norte tem implementado o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) com ações locais, como aquisição de alimentos da agricultura familiar e o uso de tecnologias sustentáveis, incluindo coleta de água, fogões ecológicos e soluções de energia limpa (solar, eólica, biogás e combustíveis renováveis). A República do Quênia busca expandir seu plano de alimentação escolar para atingir 10 milhões de estudantes até 2030.