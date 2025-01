Comissão de Governança da Câmara Municipal avança na adequação de contratos e redução de despesas

Com o objetivo de promover uma gestão mais eficiente e equilibrada financeiramente, a Comissão Permanente de Governança das Contratações Públicas da Câmara Municipal de Mossoró tem avançado nas discussões voltadas para a redução de despesas da Casa. O trabalho, focado em planejamento e otimização de recursos, busca garantir maior transparência e responsabilidade fiscal, adequando os custos da Câmara à realidade financeira da Casa.

A Comissão, formada por membros da Casa Legislativa, tem como principal objetivo a revisão de contratos e a adoção de práticas mais eficientes na utilização de recursos públicos. Além disso, a Comissão trabalha para implementar novas tecnologias, visando à modernização da gestão, o que garantirá maior transparência nos processos públicos da Câmara.

No início deste mês, a Comissão recomendou a revisão dos contratos da Câmara. A análise é crucial para avaliar os processos, visando adequar os contratos às normas e leis vigentes. O planejamento e a reorganização são fundamentais para equilibrar a situação financeira da Câmara.

O trabalho da Comissão de Governança representa um passo importante para que os recursos da Câmara Municipal de Mossoró sejam utilizados de forma racional e estratégica, preservando a saúde financeira da Casa e assegurando que o orçamento disponível seja aplicado da melhor forma possível.

Com a iniciativa, a Câmara espera não apenas reduzir as despesas, mas também se tornar referência em governança pública, com um modelo responsável e eficiente, garantindo o cumprimento das metas fiscais e a melhoria dos serviços prestados à população.