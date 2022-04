Comércio terá horário de funcionamento diferenciado na Semana Santa

Conforme convenções coletivas, na sexta-feira, dia 15 de abril, com exceção de supermercados, as empresas do comércio varejista só poderão funcionar autorizadas através do Termo de Adesão do Sindicato do Comércio Varejista no Estado do RN (Sindilojas RN) ou dos Sindicatos do Comércio Varejista de Assú, Caicó, Currais Novos, Macaíba, Mossoró, Nova Cruz, Santa Cruz e São Paulo do Potengi.

Dessa forma, fica estabelecido que, na sexta-feira da Paixão, os comércios de rua de Mossoró terão funcionamento facultativo (mediante solicitação de termo de abertura ao Sindilojas Mossoró). A solicitação deve ser feita até essa quinta-feira, 14, e requer o pagamento de uma taxa por parte dos empregadores.

No caso dos supermercados, eles funcionarão até às 13h na sexta-feira e abrirão no horário normal no sábado, 16, e no domingo de Páscoa, 17. O Partage Shopping Mossoró funcionará em horário normal, da 10h às 22h, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa.

Já na sexta-feira, as lojas abrem das 14h às 20h, a praça de alimentação funciona das 11h às 22h, assim como as lojas voltadas para o lazer abrem no mesmo horário. O cinema funcionará conforme o horário dos filmes em cartaz.