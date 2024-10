Comércio e serviços devem abrir até 8,5 mil empregos temporários no final do ano no RN, diz instituto

O Rio Grande do Norte deve abrir até 8,5 mil vagas de empregos temporárias entre os meses de outubro e dezembro deste ano. Isso é o que diz um levantamento realizado pelo Instituto Fecomércio RN (IFC) sobre contratações realizadas para atender às demandas do comércio e serviços no fim de ano.

O período é marcado por datas como Black Friday e Natal, que têm um papel importante no faturamento dos setores.

De acordo com o presidente da Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, o setor de comércio deve contratar até 5,5 mil pessoas. Já o setor de serviços pode chegar a até 3 mil novos postos de trabalho, no período.

“O melhor é que cerca de 70% delas serão para o mercado formal, com carteira assinada, então essa é uma grande oportunidade para quem está procurando trabalho e estabilidade financeira”, disse o presidente da Fecomércio RN.

No mesmo período do ano passado, os negócios do RN abriram 6,3 mil vagas no fim do ano, sendo 2,8 mil no comércio e 3,5 mil nos serviços. Dessa forma, a expectativa para o fim de 2024 é de um aumento de 35%.

O levantamento também indica um crescimento de 4% a 5,5% nas vendas do varejo potiguar. A projeção é de um aumento significativo em relação a 2023, quando o segmento apresentou alta de 0,5%.