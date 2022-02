Comércio de rua fechará no domingo e na segunda de Carnaval

No Carnaval deste ano, o comércio de rua e só shoppings centers de Mossoró terão o funcionamento diferenciado. De acordo com o cronograma informado pela Fecomércio RN, os comércios de rua permanecerão fechados no domingo e na segunda-feira de Carnaval.

Já os shoppings terão horário diferenciado de funcionamento durante os dias de folia. No domingo, 27, as lojas do Partage Shopping Mossoró estarão abertas das 14h às 20h. Já na segunda-feira, 28, todas as lojas do estabelecimento estão fechadas. Funcionarão apenas a área de lazer e a praça de alimentação, das 11h às 22h.

Na terça-feira, 01, tanto o comércio de rua quanto as lojas do shopping funcionarão em horário normal. A Fecomércio informou que em atendimento à convenção coletiva do Sindilojas RN, segunda (28/02) haverá antecipação do feriado do Dia do Comerciário, data que, normalmente, é comemorada no dia 30 de outubro.

Outra informação divulgada pela Fecomércio é que, em função de acordo específico, em Mossoró os supermercados seguem horários diferentes do resto do estado. De acordo com o que foi informado pela Federação, os supermercados de Mossoró abrirão normalmente no sábado, 26, e na quarta-feira, 2.

Já no domingo, 27, os supermercados abrirão das 7h às 13h. Na segunda-feira, 28, os supermercados não abrem, e na terça-feira, 1, abrem das 7h às 20h. Apesar do cronograma da Fecomércio, os supermercados e os hipermercados da cidade ainda não divulgaram o cronograma com os horários oficiais.