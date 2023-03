“Comércio com China é crucial, mas Brasil precisa garantir interesses nacionais nesses acordos”, diz especialista

Por RFI, Texto:Raquel Miura

É consenso até mesmo entre direita e esquerda que o Brasil precisa encontrar meios de retomar o crescimento econômico. Internamente, os juros altos dificultam a expansão do crédito, necessário para investimentos e geração de renda. Gasto público, outra alternativa nessa equação, é carta quase fora do baralho diante do rombo fiscal e do orçamento mega engessado. É nesse contexto que o comércio exterior é um oxigênio às pretensões brasileiras de alavancar sua economia. E a China, portanto, continua sendo a menina dos olhos para as vendas externas do Brasil.

“A ida do Lula à China é muito importante tanto econômica quanto geopoliticamente. É um grande parceiro econômico do Brasil, mas é também um grande parceiro de vários países. Então a China talvez tivesse outras opções, mas o Brasil dificilmente poderia vender o mesmo montante para outro parceiro. E é preciso tirar da mesa de debate todo o mal-estar criado por declarações do ex-presidente e de seus familiares, como as críticas à vacina chinesa durante a pandemia”, disse à RFI Luís Renato Vedovato, professor de direito internacional da Unicamp e da PUC/Campinas.

A viagem da comitiva brasileira, a convite do presidente Xi Jinping, foi atrasada em alguns dias porque o presidente Lula foi diagnosticado com pneumonia, mas o embarque deve acontecer no domingo. “O comércio com a China é muito significativo para o Brasil. Não é o que paga mais por valor médio da tonelada, mas é o maior comprador. E a China conseguiu aumentar o preço das commodities, o que melhorou as nossas exportações e o desempenho de vários países latinos americanos. Mas recentemente os investimentos chineses têm sido mais expressivos na África, que é competidor direto do Brasil em muitas das exportações. Daí que essa conversa com a China é estratégica para alinhar as relações”, destacou a economista Cristina Helena Pinto Mello, especialista em comércio exterior e professora da PUC/SP.

Contrapontos

Ainda que o Brasil dependa mais dos chineses do que eles de nós, Mello avalia que é importante melhorar a situação brasileira nessa balança comercial, com exportações que vão além da agricultura e do ferro. Ela cita dois itens fundamentais nas trocas com a China hoje: o embarque de minério brasileiro para lá e a invasão aqui de plataformas digitais chinesas, para ilustrar como o Brasil poder incluir contrapartidas nesses acordos bilaterais.

“A extração de minérios, que tanto atendem a China, tem um impacto ambiental muito significativo dentro do nosso país. A gente precisa pensar num contraponto para isso, que é importante porque precisamos melhorar a logística de transporte e ampliar a diversidade logística para não ficarmos reféns do transporte por rodas. Poderia ser aí um acordo interessante. E a China vem entrando pesadamente com plataformas digitais de comércio, interessante também que isso entre no bojo da negociação. Tem muito o que ser dito e conversado nessas relações China Brasil”, afirmou a economista.

Para ela, “não é só atender interesses e demandas da China, mas também os nossos. Em quais cadeias produtivas vamos avançar, que medidas negociar para vender também produtos da nossa indústria”.

Geopolítica

Lula foi aos Estados Unidos recentemente e agora embarca para a China, num momento em que os dois países estão em polos opostos em vários cenários, da guerra da Ucrânia a submarinos nucleares em mares australianos, passando pela briga de balões espiões em solo inimigo. Analistas dizem que a sobrevivência econômica, nesse caso, passa pela estratégia diplomática.

“O Brasil não tem outra saída que não se equilibrar entre os dois porque, se escolhesse um dos lados, perderia econômica e geopoliticamente avanços no outro lado. Então, no papel periférico que tem nessa briga de gigantes, o Brasil deve ser pragmático e buscar seus interesses. E dessa maneira é possível manter boas relações com os dois. Desde que o Brasil passe de certa forma despercebido e não queira ter um protagonismo maior do que pode ter. Pensar em fazer uma mediação entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, talvez não seja o melhor caminho nesse momento”, pondera Vedovato.

Ficar em cima do muro, na opinião dele, não significa se calar diante de situações condenáveis, mas saber que está pisando em terreno minado e que tem interesses próprios a defender. “Acho importante que o Brasil tenha posições mais claras com relação às democracias no mundo, tanto condenado ações autoritárias dos Estados Unidos em outros países, quanto condenando ações russas na Ucrânia e ações até mesmo chinesas no mundo. Mas sempre com cautela, porque ao mesmo tempo em que não se quer passar a imagem de alinhamento a governos que não têm apreço à democracia, também é preciso pragmaticamente construir pontes econômicas e políticas”, conclui o professor de relações internacionais.