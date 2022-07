Comerciantes relatam crescimento nas vendas durante o MCJ

O período junino foi bastante aguardado pelos comerciantes de Mossoró. Com a realização do “Mossoró Cidade Junina”, promovido pela Prefeitura de Mossoró, o comércio local foi bastante aquecido com a vinda de turistas de diversas cidades do Brasil. Comerciantes avaliaram a festa destacando organização, segurança e sucesso das vendas no evento.

No entorno da Arena Deodete Dias, no Corredor Cultural, avenida Rio Branco, as barracas juninas traziam desde o alimento até as vestimentas e acessórios exclusivos do São João. O comerciante Caio Wescley disse que a festa deste ano superou suas expectativas, até o resultado positivo das vendas.

“As vendas neste ano foram muito boas. A festa acabou, mas a procura ainda está grande por conta dos arraiás nas escolas. Temos vestimentas, balões, bandeirinhas, esse ano saíram muito. Foi tudo organizado: segurança, limpeza. Não tenho o que reclamar neste ano”, declarou o comerciante.

Do chapéu de palha ao vestido xadrez, a barraca do Marcius Antônio faz referência à cultura e tradição do Nordeste. Quem busca itens de decoração também encontra as tradicionais bandeirinhas e balões juninos. O sucesso das vendas foi tão grande que o vendedor precisou repor o estoque e decidiu ficar instalado por mais um tempo na Praça dos Patins Sadraque Tavares.

“Com o retorno do ‘Mossoró Cidade Junina’ as vendas foram 100%. Melhorou muito, principalmente nas vendas de roupas e adereços, deu um bom aquecimento, superou nossas expectativas. Muito bem organizado, parabéns aos organizadores do evento. O evento ajudou muito nas vendas”, parabenizou.

A 25ª edição do “Mossoró Cidade Junina” contou com programação diversificada no mês de junho, reunindo milhares de pessoas em vários polos do evento. A festa, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, enalteceu o festival de quadrilhas, promoveu apresentações culturais, valorizou artistas da terra, além do aquecimento da economia local, gerando emprego e renda para a cidade.