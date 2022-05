Comerciantes pagarão até R$ 530 por barracas na Estação das Artes

O decreto municipal nº 6.513, publicado no Jornal Oficial do Município (JOM) trouxe as determinações sobre o uso dos espaços onde serão instaladas as barracas que funcionarão durante o Mossoró Cidade Junina (MCJ) deste ano. De acordo com o decreto, os comerciantes pagarão até R$ 530 pelos espaços localizados na área interna da Estação das Artes Elizeu Ventania.

O valor deve ser pago pelos comerciantes que montarão estrutura no tamanho de 4m² x 3m². As barracas que também ficarão dentro do espaço da Estação das Artes com tamanho de 2m² x 2m² custarão R$ 180. O período de cadastro dos comerciantes e barraqueiros que atuarão durante o MCJ deste ano começou hoje, como aqueles que vão instalar as estruturas no Corredor Cultural para o Pingo da Mei Dia e o Boca da Noite.

Já para os que vão atuar na Estação das Artes, na Cidadela, no Polo de Cultura Popular e na Arena das Quadrilhas, o cadastro começa no dia 17 e segue até o dia 21 de maio. O cronograma completo está disponível na edição de quarta-feira, 11, do JOM. O cadastro será realizado das das 8h às 12h e de 14h às 17h, no Auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, situado na Praça da Redenção, s/n, Centro.

Para os comerciantes que se instalarão no Polo Cidadela, o valor da taxa varia de R$ 120 a R$ 360, dependendo do gênero e do tamanho do espaço do empreendimento. O município garante a isenção da taxa de ocupação de espaço para pequenos ambulantes que comercializam cachorro-quente, milho verde, batata frita e outros produtos do gênero alimentício, que estarão em qualquer polo do evento.