Comerciantes iniciam mudança para espaço montado pela Prefeitura de Mossoró para início da construção do Centro Comercial

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta terça-feira (9) a mudança dos ambulantes para o espaço provisório, montado com tendas, que será disponibilizado durante a construção do Centro Comercial que terá início em 15 de janeiro próximo.

A organização é ponto de destaque pelos vendedores. “Estou achando ótimo, porque a gente trabalha na praça sob sol e chuva, correndo risco de assalto. Acredito que será bem melhor, teremos energia e onde guardar nossas coisas”, declarou a ambulante Kelly Meire de Oliveira.

“Estou gostando, sei que é para a melhoria do nosso povo. A Prefeitura faz um bom trabalho”, disse a ambulante Zuzilene Silva.

A comerciante Janailde Alves enfatizou que “a ideia é maravilhosa porque já estamos na praça há muitos anos, sob chuva e sol. Com essa estrutura que a Prefeitura está montando para nós, só temos a agradecer. É uma grande vitória e vantagem porque em breve estaremos nos nossos boxes”.

O secretário Frank Felizardo, de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, destaca a importância do diálogo com os comerciantes e organização das ações. “Desde o início estamos realizando cada ação pautada no diálogo com os comerciantes, mototaxistas e todos que estão diretamente envolvidos nas mudanças. Trabalhamos em conjunto com equipes de Trânsito e Segurança para garantir a organização dos locais e início das obras”, pontuou.

A Prefeitura montou toda estrutura a partir do diálogo com ambulantes e demais envolvidos no processo. Cronograma foi elaborado para realização das ações para garantir a organização do local.

Os ambulantes estão sendo remanejados para as ruas Meira e Sá, Francisco Peregrino e a travessa Martins de Vasconcelos. A construção do Centro Comercial é uma realização do programa “Mossoró Realiza”, que terá investimento superior a R$ 10 milhões. As obras começam na próxima segunda-feira, 15 de janeiro.