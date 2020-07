Comerciantes do Mercado do Bom Jardim são testados para o coronavírus

Na manhã desta segunda-feira, 13, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais uma ação de testagem nos comerciantes e funcionários de estabelecimentos públicos comerciais de grande circulação com o objetivo de identificar possíveis casos da COVID-19. Hoje os testes rápidos foram realizados no Mercado do Bom Jardim.

No local foram realizados 30 testes, sendo 4 positivos e 26 negativos. Os 4 positivos realizaram o exame de contraprova e foi identificado que já tiveram contato com a doença.

A ação de testes rápidos nos estabelecimentos foi iniciada no início do mês e já foi realizada no Mercado do Vuco-vuco, na Cobal, no Mercado Central e no Mercado do Alto da Conceição. Na próxima sexta-feira, 17, a Prefeitura realiza um drive thru na Estação das Artes Elizeu Ventania para a população que se enquadre no perfil epidemiológico do teste (idosos, indivíduos com comorbidades, obesos e pessoas que tiveram sintomas de gripe do sétimo até o trigésimo dia.

Todas as testagens realizadas nos Mercados Municipais contaram com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Defesa Civil Municipal e voluntários mossoroenses.

Prefeitura de Mossoró