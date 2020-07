Comerciantes do Mercado do Alto da Conceição são testados para o novo coronavírus nesta sexta-feira (10)

Comerciantes e funcionários que trabalham no Mercado Público do Alto da Conceição Pedro Freire da Costa foram testados para o novo coronavírus na manhã desta sexta-feira (10). Essa ação faz parte da iniciativa da Prefeitura de Mossoró de testar os funcionários de estabelecimentos públicos comerciais de grande circulação com objetivo de identificar possíveis casos positivos e encaminhar para tratamento em uma Unidade Básica de Saúde.

Dos 67 testes rápidos realizados hoje, oito deram positivos e 59 negativos. Os positivos foram submetidos a um outro exame para contraprova. Cinco realmente estavam confirmados e três já tiveram o contato com a doença. Os profissionais de saúde encaminharam os positivos para atendimento médico nas Unidades de Saúde e iniciar tratamento da doença.

No começo do mês a Prefeitura começou a testagem pelo Mercado Lindon Johnson Vieira (Vuco-Vuco), em seguida Central de Abastecimento Prefeito Raimundo Soares (Cobal), Mercado Público Central Manuel Teobaldo dos Santos e, agora, o Mercado Público do Alto da Conceição.

Na próxima semana, como anunciado pela prefeita Rosalba Ciarlini em live nas redes socias (Ver Aqui), a Prefeitura de Mossoró vai ofertar um drive thru na Estação das Artes Elizeu Ventania para os mossoroenses que se enquadram no perfil epidemiológico de teste (idosos, indivíduos com comorbidades, obesos e pessoas que tiveram sintomas de gripe do sétimo dia até o trigésimo dia). A expectativa é que sejam disponibilizados mil testes rápidos.

Todas as testagens realizadas nos Mercados Municipais contaram com apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), Defesa Civil Municipal e voluntários mossoroenses.

Prefeitura de Mossoró