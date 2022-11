Comerciante é morta com tiros na cabeça no Alecrim; suspeito é preso a poucos metros do local do crime

Uma comerciante foi morta a tiros no início da tarde desta sexta-feira (11) em uma parada de ônibus na Avenida Presidente Bandeira, no Alecrim, Zona Leste de Natal. A vítima foi identificada como Alexsandra Targino de Barbosa, de 48 anos, e era moradora de São Gonçalo do Amarante. Segundo testemunhas, o homem já chegou efetuando disparos na cabeça da vítima. Ela estava trabalhando quando foi atingida.

O suspeito do crime, identificado como Rafael Nascimento Gertrudes, foi preso na Avenida Mário Negócio, a poucos metros do local do crime, dentro de um transporte coletivo, e foi levado para a Central de Flagrantes. Com ele, a polícia encontrou duas armas de fogo – que foram utilizadas no homicídio. Segundo a polícia, ele confessou o assassinato.

Crime aconteceu nesta sexta-feira (11) no Alecrim – Foto: Reprodução

Ainda no local do crime, a mãe de Alexsandra Barbosa disse aos jornalistas que a filha não havia relatado ameaças. Ela falou que a filha se separou recentemente, mas que o divórcio foi normal. Ela tinha um filho com esse companheiro do qual se separou. “Se ela tinha (recebido ameaças), ela ficava calada. Ela não dizia nada a mim”, afirmou a mãe.