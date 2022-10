Comandantes do exército e marinha desmentem falas atribuídas à Forças Armadas

O Comandante da Marinha do Brasil, o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos e o comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Marco Antônio Freire Gomes publicaram e postaram nas redes sócias da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro notas de esclarecimento onde afirmam que em momento algum, nem os comandantes, nem os oficiais generais, nem o alto Comando da Marinha, Exército ou da Aeronáutica, se manifestaram sobre eleições, muito menos sobre o resultado das eleições. Ambos repudiaram matérias que possam afirmar declarações destes entes, afirmando ainda que qualquer afirmação neste sentido não passa de ilação de veículo de comunicação ou jornalista, sem absolutamente nenhum fundamento ou fundo de verdade que possa ter surgido das Forças Armadas Brasileiras.

A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Aeronáutica Brasileira, são instituições nacionais, conscientes de suas missões constitucionais e democráticas, tendo na hierarquia e na disciplina seus pilares inabaláveis.