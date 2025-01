Com Vini Jr. no radar, Arábia Saudita fecha parceria e investirá mais R$ 24,9 bilhões no esporte

A Surj Sport Investiment, braço do Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita destinado ao fomento ao esporte, fechou uma parceria com o grupo americano Enfield Investment Partners para um aporte de mais 4 bilhões de euros (R$ 24,9 bilhões) em diferentes modalidades. O futebol, claro, é o foco central.

A Copa do Mundo de 2034 será realizada na Arábia Saudita, e o governo local quer o astro Vini Jr. como garoto-propaganda da competição.

Em entrevista concedida ao “As” na semana passada, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, reafirmou o interesse em contratar Vinicius.

— Temos clubes diferentes em níveis diferentes, com diferentes maturidades. Isso acontece em todas as ligas do mundo. Existem equipes que conseguem atrair esse tipo de jogador e outras que ainda precisam se desenvolver muito mais. E se eu avaliar pelo que temos hoje, nossos clubes têm tudo que é preciso para atrair, desenvolver e nutrir talentos como esse. Então vamos esperar e ver o que acontece com isso

O investimento de R$ 24 bilhões não será exclusivamente destinado ao futebol local. No país já há as disputas da Supercopas da Espanha e da Itália, entre outros grandes eventos de golf, MMA, Fórmula 1 e tênis.

O negócio mais suntuoso que está em vias de acontecer e tem a participação do Fundo de Investimento Público (PIF) é a renovação de contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr, um dos quatro clubes financiados pelo PIF. Os outros são Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad.