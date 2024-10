Com Vini Jr. favorito, Bola de Ouro anuncia mudança importante

A próxima premiação da Bola de Ouro terá uma importante mudança em sua logística. Ao contrário dos anos anteriores, o vencedor só será anunciado durante o evento.

Em outras temporadas, os atletas vencedores ficavam sabendo antes do tão cobiçado prêmio. Houve edições em que grandes nomes, como Messi e Cristiano Ronaldo, se ausentaram da cerimônia, provavelmente pois já sabiam que não seriam os campeões.

A cerimônia da Bola de Ouro 2023-24, honraria dada pela revista France Football, será realizada no próximo dia 28 de outubro. O evento será realizado no tradicional Théâtre du Châtelet em Paris, capital da França.

O brasileiro Vini Jr., craque da Seleção Brasileira e do Real Madrid, é o favorito ao prêmio. Na última temporada, ele foi um dos protagonistas no título da Champions League pela equipe merengue.

Além dele, outros nomes surgem como postulantes ao título, como Jude Bellingham, Kylian Mbappé, companheiros do brasileiro no Real Madrid; e Erling Haaland, do Manchester City.

Finalistas Bola de Ouro – Masculino

Jude Bellingham – Real Madrid

Rubén Dias – Manchester City

Phil Foden – Manchester City

Federico Valverde – Real Madrid

Emiliano Martínez – Aston Villa

Erling Haaland – Manchester City

Nico Williams – Athletic Bilbao

Granit Xhaka – Bayer Leverkusen

Artem Dovbyk – Dnipro-1/Girona/Roma

Toni Kroos – Real Madrid (aposentado)

Vinicius Jr. – Real Madrid

Dani Olmo – RB Leipzig/Barcelona

Florian Wirtz – Bayer Leverkusen

Martin Ödegaard – Arsenal

Mats Hummels – Borussia Dortmund

Rodri – Manchester City

Harry Kane – Bayern de Munique

Declan Rice – Arsenal

Vitinha – PSG

Cole Palmer – Chelsea

Dani Carvajal – Real Madrid

Lamine Yamal – Barcelona

Bukayo Saka – Arsenal

Hakan Çalhanoğlu – Inter de Milão

William Saliba – Arsenal

Kylian Mbappé – PSG/Real Madrid

Lautaro Martínez – Inter de Milão

Ademola Lookman – Atalanta

Toni Rüdiger – Real Madrid

Alejandro Grimaldo – Bayer Leverkusen

Finalistas Bola de Ouro – Feminino

Aitana Bonmatí – Barcelona

Tarciane – Corinthians/Houston Dash

Gabi Portilho – Corinthians

Barbra Banda – Shangai RCB/Orlando Pride

Lauren Hemp – Manchester City

Trinity Rodman – Washington Spirit

Ada Hegerberg – Lyon

Manuela Giugliano – Roma

Mallory Swanson – Chicago Red Stars

Glodis Viggosdottir – Bayern de Munique

Mariona Caldentey – Barcelona/Arsenal

Lauren James – Chelsea

Lea Schuller – Bayern de Munique

Patricia Guijarro – Barcelona

Tabitha Chawinga – PSG/Lyon

Caroline Graham Hansen – Barcelona

Lindsey Horan – Lyon

Sjoeke Nusken – Chelsea

Yui Hasegawa – Manchester City

Lucy Bronze – Barcelona/Chelsea

Salma Paralluelo – Barcelona

Giulia Gwinn – Bayern de Munique

Khadija Shaw – Manchester City

Alexia Putellas – Barcelona

Grace Geyoro – PSG

Sophia Smith – Portland Thorns

Ewa Pajor – Wolfsburg/Barcelona

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars

Mayra Ramirez – Levante/Chelsea

Marie-Antoinette Katoto – PSG