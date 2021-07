Com verba já em caixa de 145 mil, movimento cobra da Prefeitura instalação de castramóvel em Mossoró

Nas últimas semanas um movimento denominado “Cadê o Castramóvel de Mossoró?” ganhou repercussão nas redes sociais dos protetores da causa animal na cidade. O movimento iniciado nas redes sociais do protetor e vereador Pablo Aires (PSB) questiona a Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) por um posicionamento a respeito de uma Emenda Parlamentar da deputada estadual Isolda Dantas (PT) que destinou R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para aquisição do veículo tipo “castramóvel” para o município e mostra os extratos bancários comprovando o repasse ao Fundo Municipal de Saúde em 22 de dezembro do ano passado.

“O castramóvel é um veículo equipado para realizar a castração de animais e para o seu consequente controle populacional – sobretudo os que estão em situação de rua, evitando que se reproduzam em demasia e também proliferem doenças. É uma questão de saúde pública, acima de tudo”, diz o vereador.

A batalha dos que defendem a bandeira da causa animal em Mossoró é de muito tempo e uma das suas principais reivindicações é o serviço de castração para a cidade. Segundo os protetores, as castrações devem ser oferecidas gratuitamente para a população e protetores dos animais, o que amenizaria a quantidade de animais abandonados, promovendo o equilíbrio da saúde pública e lhes proporcionando qualidade de vida. Além disso, municípios de porte menor que Mossoró já possuem esse trabalho com o castramóvel, provando ser mais do que viável essa contratação para a cidade.

Hoje quem arca com esse trabalho de proteção e cuidado animal são as ONG’s e protetores independentes, que assumem essa responsabilidade com trabalho voluntário por falta de políticas públicas no município.

Nesta quinta-feira (28), a deputada Isolda Dantas (PT), se reuniu com representantes dos grupos, ADE, Instituto Ampara, Instituto Renata, Abrigo Mossoró, Movimento Mossoroense em defesa da causa animal e Vidas importam tratando de um posicionamento concreto sobre o Castramóvel para Mossoró.

Segundo Isolda, no dia 27 de julho, a PMM enviou ofício ao mandato onde informou da não possibilidade de implementação do Castramóvel, por insuficiência dos valores destinados pela emenda, mesmo sendo maior que o valor inicial (129 mil) do projeto apresentado pelo movimento.

Estiveram na reunião o vereador Pablo Aires (PSB), uma representação do mandato da vereadora Marleide Cunha (PT), do senador Jean Paul (PT) e da professora da UFERSA Danielle Araújo. A sugestão deixada por Isolda é um novo contato com a Prefeitura de Mossoró com todos os envolvidos para tentar chegar a um entendimento sobre o caso.