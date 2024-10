Com torcida de Rayssa Leal, Isaquias Queiroz e L7nnon, Italo Ferreira vence em estreia no QS em Natal

A Praia de Miami, em Natal, viveu uma quinta-feira de euforia com a estreia de Italo Ferreira na última etapa do Circuito Banco do Brasil de surfe, válida pelo WSL Qualifying Series (QS). Além dos fãs, o campeão olímpico também contou com a torcida especial de Rayssa Leal e Isaquias Queiroz e do rapper L7nnon.

Competindo em casa, campeão olímpico avança para a terceira fase na última etapa do Circuito BB de surfe, na Praia de Miami

Por Redação do ge — Natal

31/10/2024 15h56 Atualizado há 2 minutos

A Praia de Miami, em Natal, viveu uma quinta-feira de euforia com a estreia de Italo Ferreira na última etapa do Circuito Banco do Brasil de surfe, válida pelo WSL Qualifying Series (QS). Além dos fãs, o campeão olímpico também contou com a torcida especial de Rayssa Leal e Isaquias Queiroz e do rapper L7nnon.

L7nnon está em Natal para torcer pelo amigo Italo Ferreira — Foto: Divulgação/WSL

Esta é a primeira vez que a capital potiguar recebe um evento da WSL.

É também a primeira competição oficial de Italo no Rio Grande do Norte depois que entrou na elite da WSL em 2014.

No mar, Italo avançou para a terceira fase ao lado do também potiguar Emanoel Tobias. Gabriell Teixeira e Jeová Rodrigues acabaram eliminados na bateria. Na saída da água, o “Brabo” foi ovacionado e cercado pelos fãs.

– Tentei fazer o que tinha que ser feito para passar. Eu sou muito competitivo. Foi uma bateria divertida (…) Não estou de brincadeira aqui, não. Estava com ódio porque não peguei onda – falou Italo.

– Estar aqui hoje é incrível. Eu volto há 17 anos, que lembro que ficava na casa da galera, pegava carona com os outros. Hoje chego no meu carro, com meus patrocinadores, ficando em hotéis incríveis, com uma equipe. Eu estava vindo para cá (Natal), sozinho no carro, refletindo, pensando ‘fazia esse mesmo percurso, sendo que era totalmente diferente’. As coisas foram muito incríveis na minha vida desde o título mundial até as Olimpíadas – comentou Italo.

– Italo me convidou para cair na água, mas o talento é zero. Mas, com um professor como ele, não vai ter erro. Tomara que eu já consiga sair dando um aéreo como ele, né? – brincou Isaquias.