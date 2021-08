Com redução nos internamentos de Covid, Hospital Regional Tarcísio Maia ganha novos leitos de UTI geral

A diretoria do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) comemora a redução no número de internamentos contra Covid-19 nos últimos dias e com isto, o aumento no número de leitos de UTI geral e de leitos críticos daquela unidade hospitalar.

“Leitos de UTI Covid do HRTM serão revertidos em leitos de UTI geral. Os pacientes que se encontram na UTI Covid HRTM serão transferidos para os leitos de UTI Covid da Maternidade Almeida Castro. Dr João Marcelo já irá começar a transferência desses pacientes e após sair o último paciente, a UTI passará por um trabalho de desinfecção para receber pacientes via regulação para leitos de UTI geral. Dessa forma o HRTM passará a ter 30 leitos de UTI geral e mais 05 leitos críticos na sala vermelha do PS”, celebrou a diretora do Hospital, Herbênia Ferreira.

Num resumo breve, Herbênia informou ao O Mossoroense que de abril do ano passado pra cá, o HRTM teve um ganho real de mais de 300% na capacidade de acolhimento de pacientes que necessitam de UTI: “Até abril de 2020 o HRTM tinha apenas 09 leitos de UTI geral. Ainda naquele mês passou a ter 20 leitos de UTI Covid e 9 de UTI geral. Depois passamos a ter 20 UTI geral e 13 UTI Covid e agora ficaremos com 30 UTI geral e 5 UTIs semi-intensivas no Pronto-socorro para pacientes críticos. Isto é histórico na nossa região.” Celebra a diretora.

Veja abaixo vídeo de Herbênia Ferreira, diretora do HRTM.