COM REAÇÃO INCRÍVEL NO FIM, BOTAFOGO EMPATA COM SANTOS NA VILA BELMIRO

Que jogo! Desfalcado e perdendo por 2 a 0 até os 39 minutos do segundo tempo, o Botafogo arrancou um empate com o Santos em 2 a 2 no fim, quase virou e comprovou sua força de líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Glorioso mostrou poder de recuperação e chegou aos 40 pontos, ficando 11 à frente do vice-líder Grêmio, que tem um jogo a menos (veja classificação no fim do texto).

Com desfalques importantes de Cuesta e Eduardo, o Botafogo foi a campo com uma formação diferente, mas começou bem a partida, tendo mais a bola e atacando mais. No entanto, os pontas não estavam inspirados e poucas chances foram criadas. Houve apenas uma finalização com mais perigo, de Tiquinho Soares de fora da área.

Sem conseguir produzir, o Botafogo acabou sofrendo um gol num contra-ataque. Marcos Leonardo foi lançado por Jean Lucas nas costas de Di Placido, avançou livre, limpou Adryelson e chutou, o goleiro Lucas Perri ainda tocou mas não conseguiu evitar: Santos 1 a 0, aos 23 minutos.

O gol santista desestabilizou ainda mais o Botafogo. Para piorar, o atacante Luis Henrique ainda machucou o ombro direito aos 39 minutos e precisou ser substituído por Victor Sá, queimando uma substituição.

No segundo tempo, o Botafogo voltou apertando o ritmo. Logo aos quatro minutos, Victor Sá cruzou e Tiquinho Soares cabeceou para fora. Quatro minutos depois, Marlon Freitas enfiou e Victor Sá finalizou, mas João Paulo saiu bem do gol e conseguiu bloquear, na melhor chance do Glorioso.

Com o relógio passando, o Botafogo foi se desorganizando e não conseguia mais assustar o time da casa. E aí, em nova falha, o Santos aproveitou. Aos 36 minutos, Marçal errou passe na frente e permitiu contra-ataque, Lucas Lima enfiou no meio e Marcos Leonardo só tocou para o gol, fazendo 2 a 0.

Parecia que tinha acabado, mas esse Botafogo mostrou que é diferente e conseguiu empatar num intervalo de dois minutos. Aos 39 minutos, Victor Sá desceu pelo lado esquerdo, Janderson deu uma linda ajeitadinha e Tiquinho Soares diminuiu. Aos 41, Marçal cobrou escanteio e Adryelson subiu no terceiro andar para deixar tudo igual em 2 a 2.

Com muitos atacantes em campo, o Botafogo foi para cima e quase conseguiu uma virada improvável. Aos 50 minutos, Marçal cobrou escanteio, Carlos Alberto cabeceou e Rodrigo Fernández salvou em cima da linha, de forma heroica. Aos 55, Lucas Fernandes cobrou falta e Philipe Sampaio, sozinho, cabeceou para fora, perdendo uma chance incrível. Numa partida que parecia perdida, o Glorioso poderia ter ganho.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo terá agora uma semana livre até o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, domingo que vem (30), contra o Coritiba, às 16h, no Estádio Nilton Santos. Depois, dia 2 de agosto, o Glorioso recebe o Guaraní-PAR, no Niltão, no primeiro duelo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 BOTAFOGO

Estádio: Vila Belmiro

Data-Hora: 23/7/2023 – 16h

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Renda e público: Portões fechados

Cartões amarelos: João Lucas, Jean Lucas e Alex (SAN); Adryelson, Marçal e Matías Segovia (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Marcos Leonardo 23’/1ºT (1-0), Marcos Leonardo 36’/2ºT (2-0), Tiquinho Soares 39’/2ºT (2-1) e Adryelson 41’/2ºT (2-2)

SANTOS: João Paulo (Vladimir 15’/2ºT); João Lucas (Alex 40’/2ºT), Joaquim, Messias e Dodô (Gabriel Inocêncio 27’/2ºT); Dodi, Jean Lucas (Luan Dias 27’/2ºT), Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Marcos Leonardo (Deivid Washington 40’/2ºT) e Mendoza – Técnico: Paulo Turra.

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido (Carlos Alberto 37’/2ºT), Adryelson, Philipe Sampaio e Marçal; Danilo Barbosa (Janderson 20’/2ºT), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Lucas Fernandes 37’/2ºT); Júnior Santos (Matías Segovia – Intervalo), Tiquinho Soares e Luis Henrique (Victor Sá 41’/1ºT) – Técnico: Bruno Lage.

Fonte Redação FogãoNet