Com quase 28 mil óbitos, Brasil já é o quinto país do mundo em mortes por covid-19

Os dados sobre coronavírus no Brasil registrados pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira (29) colocam o país entre as cinco nações do mundo com maior número absoluto de mortes pela doença. Desde que o vírus chegou ao território nacional, já foram registrados 27.878 óbitos. Os casos fatais já ultrapassaram os números totalizados pela Espanha, que chegou a registrar uma das situações mais críticas da Europa no combate à pandemia.

Este foi o quarto dia consecutivo em que o Ministério da Saúde registrou mais de mil mortes em 24 horas. Entre quinta (28) e sexta (29), 1.124 novos casos foram incluídos no dado final. Atualmente, o país tem 465.166 casos confirmados, com 26.928 registros em um dia. Um percentual de 53,3% dos pacientes está em acompanhamento (casos ainda não confirmados), enquanto outros 40,7% já se recuperaram.

Amapá já é terceiro estado com mais casos

O Amapá passou o Ceará e agora é o terceiro estado com maior número de casos, com mais de 38.800 infectados. São Paulo segue em primeiro, com mais de 100 mil pacientes; e Rio de Janeiro está na sequência, com quase 48 mil registros.

Interiorização da doença

Em todo o Brasil há uma tendência de interiorização da doença. Nesta semana o Ministério da Saúde divulgou que 67,7% das cidades brasileiras têm a presença do vírus. Há um mês essa índice estava em 30,9%. Na região Norte mais de 80% das cidades já registram casos. Ainda de acordo com o Ministério.

Oficialmente, mais de 5,8 milhões de casos foram registrados no mundo todo. Os Estados Unidos têm mais de 1,7 milhão de registros da doença.

Síndrome Respiratória Aguda

Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a tendência de crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) também se mantém. A síndrome é uma das principais consequências do coronavírus. O mais recente relatório InfoGripe, da Fiocruz, informa que 120 mil casos foram reportados este ano. São mais de 23 mil casos de mortes pela síndrome em 2020. No ano passado, esse número não passou de 600.

O que é coronavírus?

É uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em animais como em humanos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de resfriados comuns, como a síndrome respiratório do Oriente Médio (MERS), a crises mais graves, como a síndrome respiratória aguda severa (SRAS). O coronavírus descoberto mais recentemente causa a doença covid-19.

Como ajudar quem precisa?

A campanha “Vamos precisar de todo mundo” é uma ação de solidariedade articulada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. A plataforma foi criada para ajudar pessoas impactadas pela pandemia da covid-19. De acordo com os organizadores, o objetivo é dar visibilidade e fortalecer as iniciativas populares de cooperação.

Brasil de Fato