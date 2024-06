Com nariz fraturado, Mbappé não enfrentará a Holanda na Euro, diz TV

CNN Brasil

Após ter fraturado o nariz na vitória da França sobre a Áustria, nesta segunda-feira (17), na estreia das duas seleções na Eurocopa, o atacante Kylian Mbappé está fora do jogo contra a Holanda na próxima sexta (21). A informação é do Canal+.

De acordo com o veículo francês, Mbappé utilizará máscara pelo restante da Euro e a expectativa é que ele retorne à equipe para o confronto com a Polônia, o último da fase de grupos da competição.

No fim da partida contra a Áustria, vencida pela França por 1 a 0, o atacante se chocou com o defensor austríaco Danso. Imediatamente, Mbappé teve um forte sangramento no nariz, que saiu do lugar. Após ser atentido no gramado, o jogador do Real Madrid foi substituído por Olivier Giroud.

Levado a um hospital de Düsseldorf após a partida, Mbappé teve uma fratura no nariz confirmada. A imprensa francesa chegou a especular que ele passaria por cirurgia e poderia desfalcar a França na sequência da Eurocopa.

Mais tarde, porém, a Federação Francesa de Futebol (FFF) afirmou que o atacante não vai operar o local “num futuro imediato” e que passará por tratamento nos próximos dias.

“Uma máscara será feita para ele de modo que o camisa 10 da seleção da França possa retornar à competição após período dedicado ao tratamento”, disse a nota da FFF.