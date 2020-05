A Sesap divulgou nesta quinta-feira (14) mais um boletim epidemiológico com os números do coronavírus no Rio Grande do Norte.

O número de casos confirmados chega a 2.537, enquanto eram 2.367 no boletim dessa quarta-feira.

O total de vítimas do covid-19 no RN chega a 107 – dois a mais que a atualização do boletim anterior.

Os casos suspeitos chegam a 8.438. Descartados somam 6.636 e pacientes recuperados são 853.