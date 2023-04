Com liderança do Flamengo, pesquisa aponta as 12 maiores torcidas do Brasil

Globo Esporte

Foi divulgada, na manhã desta segunda-feira, a pesquisa CNN/Itatiaia/Quaest, trazendo um levantamento sobre as 12 maiores torcidas do Brasil. De acordo com os números apresentados, o Flamengo lidera o ranking nacional, com 24% dos torcedores brasileiros. Logo atrás aparece o Corinthians, com 18%. Em seguida surgem Palmeiras (9%), São Paulo (8%) e Atlético-MG e Cruzeiro (ambos com 5%).

O levantamento aponta a dupla de Minas Gerais à frente de Vasco (4%), Grêmio e Santos (ambos com 3%), e de Bahia, Internacional e Sport (cada um com 2%).

A pesquisa ouviu mais de 6.500 torcedores, com idade a partir de 16 anos, em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. De acordo com a publicação, margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%.