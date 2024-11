Com gol de falta de David Luiz, Flamengo vence o Cruzeiro pelo Brasileirão

CNN Brasil

Flamengo levou a melhor contra o Cruzeiro e venceu o clube mineiro por 1 a 0, com gol de falta de David Luiz. O confronto aconteceu nesta quarta-feira (6), no Independência, em Belo Horizonte.

Primeiro Tempo

A primeira etapa do duelo foi de poucas chances. O Cruzeiro teve a maior posse de bola, colocou ritmo, mas não conseguiu criar boas chances e furar a defesa. O Flamengo também não foi efetivo, pouco criativo, e teve a melhor chance do jogo com Bruno Henrique, que após um lançamento de David Luiz pelo lado direito, ganhou a disputa com Marlon e acertou a trave.

Segundo Tempo

O Flamengo começou colocando pressão, aos 3 minutos Ayrton Lucas chegou na área, tentou um chute cruzado, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 7 minutos, David Luiz aproveitou um buraco na barreira, cobrou uma falta rápida e abriu o placar no Independência.

A Raposa teve a chance de deixar tudo igual aos 25 minutos, Kaio Jorge ficou cara a cara com Rossi, mas mandou para fora. Aos 37 minutos, o Rubro-Negro não perdeu a chance e ampliou o placar.

Alcaraz cobrou escanteio, a zaga se afastou. O camisa 37 pegou de primeira, a bola entrou no canto. O lance foi revisado e anulado por conta de impedimento do argentino. Aos 49, Allan foi expulso após receber o segundo amarelo, depois de uma falta em Matheus Vital.

Próximos Jogos

O Cruzeiro enfrenta o Criciúma no sábado (9), às 19h (Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo tem pela frente o Atlético-MG na grande final da Copa do Brasil, no domingo (10), às 16h (Brasília).

Situação na Tabela

Com o resultado, o Flamengo é o quarto colocado na tabela de classificação com 58 pontos. Já o Cruzeiro, e o oitavo colocado, e soma 44 pontos.