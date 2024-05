Com estoque em estado crítico, Hemonorte convoca população a doar sangue

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Norte precisa de sangue de todos os tipos. Os estoques estão em níveis críticos, dificultando o fornecimento de sangue e hemocomponentes para a rede hospitalar. No momento, o Hemonorte tem em estoque pouco mais de 200 unidades, número bem abaixo do necessário, o que enseja uma convocação urgente da população para a doação de sangue.

O sangue não tem substituto e por isso a doação voluntária é fundamental. Pode doar sangue qualquer pessoa que tenha entre 16 e 69 anos e mais de 50 quilos, além de não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, não ter tomado a vacina contra a gripe nas últimas 48 horas, não ter tido hepatite após os 11 anos de idade. Os jovens com 16 e 17 anos podem fazer sua doação acompanhados de um responsável legal. Os intervalos para doação são de 60 dias para homens e de 90 dias para mulheres, com o máximo de quatro doações ao ano para o homem e três doações para a mulher.

O Hemocentro do RN é responsável por distribuir sangue e hemoderivados para todos os hospitais públicos e mais os leitos dos planos de saúde cadastrados.

As doações podem ser feitas no Hemonorte, que está localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, 1800, Tirol, e no Espaço Hemonorte no Partage Norte Shopping.

O agendamento de doação pode ser feito pelo telefone 3232-6733 ou através do site www.hemonorte.rn.gov.br/.