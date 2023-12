Com direito a gol de Marta, Brasil encerra 2023 vencendo a Nicarágua

Agência Brasil

A seleção feminina goleou a Nicarágua por 4 a 0, na noite desta quarta-feira (6) na Fonte Luminosa, em Araraquara, em seu último compromisso do ano de 2023. E a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias contou com o brilho de Marta para triunfar na partida amistosa. A camisa 10 do Brasil marcou um gol.

Diante de um adversário claramente inferior tecnicamente a seleção feminina não demorou a se impor. Logo aos 15 minutos do primeiro tempo Bia Zaneratto cruzou a bola, que desviou na trave antes de sobrar para Gabi Nunes, que não perdoou. A vantagem brasileira foi ampliada aos 39 minutos, com Marta, que aproveitou sobra de bola para finalizar.

O Brasil chegou ao terceiro aos 18 minutos da etapa final. Tamires lançou Luana, que dominou e acertou chute de longa distância para vencer a goleira adversária. Quatro minutos depois Aline Milene deu números finais ao placar.