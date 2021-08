Com chapa única, ADUERN elege o professor Neto Vale para presidência no biênio 2021/2023

Com 360 votos, a chapa “Ciência e (Re)Existência Pela Base”, encabeçada pelo professor do Departamento de Gestão Ambiental Raimundo Nonato do Vale Neto (ou Neto Vale), venceu as eleições da ADUERN, biênio 2021/2023.

A chapa tem ainda os nomes de Francisco Ramos Neves (vice-presidente), Emanuela Rutila Monteiro Chaves (secretária), Michel de Lucena Costa (secretário adjunto), Antonio Gautier Farias Falconieri (tesoureiro), Nilson Roberto Barros da Silva (tesoureiro-adjunto), Silvana Maria Santiago (diretora de esporte cultura e lazer), Marta Jussara Frutuoso da Silva (diretora adjunta de esporte cultura e lazer), Francisca Otília Neta (diretora do setor de aposentados) e Elza Helena da Silva Costa Barbosa (diretora adjunta do setor de aposentados).

O novo presidente da ADUERN, Neto Vale acompanhou o fechamento das urnas virtuais na sede do sindicato e comemorou a vitória com membros da chapa eleita e da atual diretoria, destacando ainda que os próximos dias serão voltados para as reuniões de transição e articulação com entidades internas da universidade. Ele agradeceu a ampla participação da categoria e destacou que mesmo com um sistema completamente novo e ainda desconhecido pelos docentes a votação foi satisfatória

“Nos próximos dias vamos nos reunir para sistematizar as demandas da categoria. Passamos essa campanha ouvindo o que os professores e professoras da UERN esperam do sindicato, agora é hora de executar. Vamos aproveitar esse mês de transição para nos inteirar do andamento das comissões que a ADUERN participa, como a autonomia financeira e Plano de Cargos e Salário, além de discutir quais serão as principais lutas do próximo período”, destacou Neto Vale.

A Chapa era a única candidata ao pleito e a votação foi realizada de maneira virtual pela primeira vez nos quase 41 anos de história da ADUERN. A decisão pela votação online foi tomada devido a necessidade de distanciamento e isolamento social provocadas pela pandemia de Covid-19.

A posse da nova diretoria será realizada no dia 11 de setembro, data em que a ADUERN completa 41 anos.