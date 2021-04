Com chapa consensual nova diretoria do Sindiserpum é eleita para o quadriênio 2021/2025 nesta quarta-feira (14)

A chapa única encabeçada pela professora Eliete Vieira e pela Agente de Combate às Endemias (ACE) Izabele Aires foi eleita com 859 votos, garantindo-lhes assim, quórum para ser eleita e conduzir mandato para os próximos quatro anos à frente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum).

As eleições transcorreram nesta quarta-feira (14) sem qualquer contratempo com urnas fixas na sede do sindicado e no Centro Administrativo, além de um sistema de drive-thru na avenida Rio Branco e urnas itinerantes recolhendo votos nos locais de trabalho.

O Sindiserpum assegura que foram tomadas todas as medidas de proteção contra o Convid-19 durante o processo de captação de votos, com distribuição de máscaras e álcool em gel à Comissão Eleitoral e também aos associados.

“É uma grande honra e também uma grande responsabilidade representar um sindicato tão combativo e com uma história tão rica quanto o Sindiserpum. Daremos o nosso melhor para manter a representatividade deste sindicato junto aos servidores públicos municipais”, declarou Eliete ao término da apuração dos votos.

Veja abaixo a relação completa da nova diretoria eleita:

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Eliete Vieira da Silva

Vice-presidente: Izabele dos Santos Aires Martins

Secretário Geral: Jerônimo Emiliano Marcolino Apolinário

Diretor Financeiro: Vencerlina Celina Gondim de Aquino

Diretor de Educação Sindical: Maria Marleide da Cunha Matias

SUPLENTES DA EXECUTIVA

Luiz Fernandes Costa Júnior

Meyre Lúcia Meneses de Sousa Oliveira

Vera Denice Marques

Heloiza Aline Pereira Silva

Sânzia Cicimária Coelho Cortez

CONSELHO DE GESTÃO

Conselheiro de Comunicação

Josué Damasceno Pereira;

Suplente do Conselheiro de Comunicação

Erivan Pereira da Silva

Conselheira de Defesa da Mulher

Luciana Bezerra de Lima

Suplente da Conselheira da Defesa da Mulher

Adriana Carla Alves Bento

Conselheiro da Saúde do Trabalhador

Francisco Diêgo Teixeira Dantas

Suplente do Conselheiro da Saúde do Trabalhador

Francisca Antônia de Sales

Conselheira de Raças, Diversidades e Pessoas com Deficiência

Acilene Andrade Costa

Suplente da Conselheira de Raças, Diversidades e Pessoas com Deficiência

Edson Bezerra Galdino

Conselheiro de Juventude

Francinele Brasil da Rocha

Suplente da Conselheira da Juventude

Dilma Maria Bezerra da Paz

Conselheira para Assuntos de Aposentados

Maria José Martins Fernandes

Suplente da Conselheira para Assuntos de Aposentados

Gilberto Rêgo Diógenes

CONSELHO FISCAL

Siomara Batista Marques

Francieuda Henrique de Jesus e Lima

Leonardo Honorato da Costa

Suplentes do Conselho Fiscal

Cacilda Oliveira da Frota

Maria Adra Dantas Monteiro de Souza

Maria Rozineide de Oliveira Miranda